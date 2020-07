Exclusief voor abonnees Meteen winst voor Clijsters 14 juli 2020

Kim Clijsters heeft haar eerste wedstrijd op de World Team Tennis gewonnen. De 37-jarige Limburgse versloeg de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-60) met 5-2 - in deze speciale ploegencompetitie wordt er naar vijf winnende games gespeeld. Voor Clijsters, die zichtbaar genoot, is de World Team Tennis een voorbereiding op het hardcourtseizoen en de US Open. (ABD)