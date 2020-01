Exclusief voor abonnees Meteen wachtrijen voor terugkeer Lam Gods 25 januari 2020

Het centrale paneel van het Lam Gods, dat opnieuw bezocht kan worden in de Gentse Sint-Baafskathedraal, lokte gisteravond meteen een massa volk. Honderden kijklustigen stonden aan te schuiven voor 'De Terugkeer van het Lam', het eerste officiële evenement van het Van Eyck-jaar. De voorbije drie jaar stond het centrale paneel in het atelier van het Museum voor Schone Kunsten, waar millimeter per millimeter het origineel van Jan Van Eyck blootgelegd werd. Grote delen van het schilderij waren namelijk overschilderd. Daardoor gingen veel details verloren.

