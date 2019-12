Exclusief voor abonnees Meteen tegen Oranje op Spelen 18 december 2019

De Internationale Hockeyfederatie maakte gisteren het wedstrijdschema voor de Olympische Spelen bekend. De openingsmatch voor onze Red Lions wordt op zaterdag 25 juli een knaller tegen Nederland (FIH 3). Meteen een heruitgave van de WK-finale 2018 in India. De wedstrijd tussen België en Nederland in het Oi Hockey Stadium in Tokio vindt meteen plaats na de openingsmatch tussen Japan en Australië.

