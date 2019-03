Meteen stormloop op PO 1-abonnementen Antwerp 08 maart 2019

Antwerp begon gisteren met de verkoop van mini-abonnementen voor play-off 1 en ze gingen meteen in vliegende vaart de deur uit. De Great Old meldde dat in het eerste uur alleen al 2.000 zitjes aan de man gebracht werden en er door de massale toeloop lange wachttijden ontstonden. Alle abonnees krijgen tot 25 maart om hun plekje te bestendigen. Er is dus geen haast bij. Pas vanaf de 26ste begint de vrije verkoop van de overige plaatsen. De club biedt de fans van tribune 2 en 3 de vijf wedstrijden aan voor 60 euro. Op tribune 1 betaal je 75 euro. Een mooie geste van de Great Old, dat zijn fans zo de vijf toppers van play-off 1 aanbiedt voor 12 tot 15 euro per wedstrijd. Voor kinderen tot en met 15 jaar bedraagt de prijs zelfs slechts 25 euro voor een mini-abonnement. (SJH)

