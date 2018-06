Meteen speeltijd 14 juni 2018

00u00 0

Eden Hazard had het meteen naar zijn zin in de Duivelse uitvalsbasis Moscow Country Club in Nakabino, iets buiten Moskou. De man-in-vorm maakte prompt een ritje met een gocart. Doelman Simon Mignolet filmde het. "Bedankt om een kindvriendelijk hotel te kiezen", aldus de keeper van Liverpool. "Ik heb Eden Hazard niet meer zo vrolijk gezien sinds hij de bal afpakte van Carrasco." De sfeer zit goed.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN