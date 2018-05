Meteen naar Madrid om Van Uytvanck te kloppen 07 mei 2018

Ondanks haar lange zegereeks en haar snelle verhuis van het Marokkaanse Rabat naar Madrid toonde Elise Mertens zich nog altijd alert tegen landgenote Alison Van Uytvanck (WTA 48). Met 6-4, 6-4 haalde ze het gisteren in anderhalf uur tijd van haar Brabantse vriendin. Sterk van Mertens, want de bal vliegt in de Caja Magica van de Spaanse hoofdstad toch wat sneller door de lucht - Madrid ligt op meer dan 700 meter van de zeespiegel - en dat is dus wel wat aanpassen. Bovendien bleek Mertens na afloop ziek. Mogelijk moest ze forfait geven voor haar eerste ronde in het dubbelspel. In de tweede ronde enkel komt Mertens morgen uit tegen eerste reekshoofd Simona Halep. Het wordt hun eerste ontmoeting. De Roemeense won met 6-1, 6-0 in 51 minuten van Eketarina Makarova (WTA 32). (FDW)

