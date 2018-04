Meteen naar Cannes Debuut Vlaamse filmmaker 13 april 2018

'Girl', het speelfilmdebuut van de Belgische filmmaker Lukas Dhont, is geselecteerd voor het Festival van Cannes. De film zal in wereldpremière worden vertoond in het 'Un Certain Regard'-programma, een onderdeel van de selectie dat gedurfde films en jong talent in de schijnwerpers plaatst. Het is van 1989 geleden - met 'Het sacrament' van Hugo Claus - dat een Vlaamse film geselecteerd was voor Un Certain Regard. "Ik ben ontzettend blij met het parcours dat ik met 'Girl' heb mogen afleggen en het vertrouwen dat ik heb gekregen om mijn eerste speelfilm op deze manier te maken", zegt Dhont. "'Girl' nu in wereldpremière mogen voorstellen op het Filmfestival van Cannes voelt gewoon ongelooflijk." De film gaat over de 15-jarige Lara. Die wil het maken als ballerina, maar is geboren als jongen. (JOBG)

