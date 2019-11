Exclusief voor abonnees Meteen minuten voor Akpala? 22 november 2019

Maakt nieuwkomer Akpala zijn terugkeer tegen een van zijn andere Belgische ex-clubs? Het zou zomaar kunnen. Als zijn papieren in orde komen - wat verwacht wordt - zit de Nigeriaan tegen Club meteen in de selectie. Faes haalt de match niet. Ook Sakala, die een knieblessure opliep tijdens een interland, en Capon zijn out. (TTV)

