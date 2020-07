Exclusief voor abonnees Meteen Meesseman- Allemand in WNBA 15 juli 2020

De Amerikaanse vrouwencompetitie WNBA publiceerde haar speelschema voor het ingekorte seizoen, dat op 25 juli in Florida begint. Op de eerste speeldag staat al meteen een Belgisch onderonsje op het menu wanneer Emma Meesseman en titelverdediger Washington het opnemen tegen Julie Allemand en de Indiana Fever. De 27-jarige Meesseman is aan haar zevende seizoen toe in de WNBA, de 24-jarige Allemand debuteert. (VH)