Meteen medaille? Seppe Smits 10 februari 2018

00u00 0

Wordt Seppe Smits de man van het weekend? Gisteren was het al een eerste keer kicken voor de 26-jarige snowboarder uit Westmalle toen hij de Belgische delegatie het Olympic Stadium in Pyeongchang mocht binnenleiden. Hopelijk kan hij morgen nog eens zijn breedste smile bovenhalen als eerste medaillewinnaar op de Winterspelen sinds snelschaatser Bart Veldkamp brons won in 1998. Of waarom geen goud: daar wacht ons land al op sinds 1948. Het kán, maar dan mag de wereldkampioen slopestyle vannacht geen steken hebben laten vallen tijdens de kwalificaties. Bij zijn eerste deelname, vier jaar terug in Sochi, haalde Smits de finale niet en werd hij pas dertiende. Een scenario dat hij nu wil vermijden. Mentaal zit het, zeker na de openingsceremonie, helemaal goed, zei hij aan Sporza: "Zo'n ervaring kunnen delen met andere atleten en België kunnen vertegenwoordigen, maakt voor mij de Spelen compleet." Goh, toch eerst die medaille halen, Seppe. Dan pas is het áf. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN