Meteen heruitgave EK-finale 07 februari 2018

WK INDOORHOCKEY

Voor de allereerste keer nemen de Indoor Red Lions deel aan het WK dat vandaag in Berlijn van start gaat. Het doel van bondscoach Alexandre De Chaffoy is een plek in de top zes. De Belgen openen vandaag tegen Oostenrijk. Begin januari stonden België en Oostenrijk nog tegenover elkaar in de finale van het EK in Antwerpen. Toen verloren de Indoor Red Lions pas na het nemen van shoot-outs. In vergelijking met het EK werden Red Lions Tom Boon en Cédric Charlier aan de selectie toegevoegd. Vorig weekend toonde Boon nog zijn efficiëntie met zeven doelpunten in de finale van het Belgisch kampioenschap. De Belgen spelen vijf pouleduels, de beste vier gaan naar de kwartfinales. (WWT)

