Meteen exit voor Kerber 27 mei 2019

De eerste wedstrijd op de Court Phillipe Chatrier van Roland Garros 2019 leverde al meteen een verrassing op. De achttienjarige Anastasia Potapova (WTA 81) versloeg met 6-4, 6-2 Wimbledon-winnares Angelique Kerber (WTA 5). Geen superstunt evenwel aangezien de Duitse twee weken geleden in Madrid haar voet blesseerde en het al een klein mirakel vond dat ze tot in Parijs geraakt was. Desalniettemin een fijne eerste Roland Garros-ervaring voor de debuterende Potapova. Roger Federer (ATP 3) ondervond weinig hinder (6-2, 6-4, 6-4) van Lorenzo Sonego (ATP 73) bij zijn terugkeer na vier jaar afwezigheid op Roland Garros. In de tweede ronde warmt hij verder op tegen de lucky loser Oscar Otte (ATP 145). (FDW)