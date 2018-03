Meteen eerste zware ongeval 26 maart 2018

00u00 0

De officieuze start van het wielertoeristenseizoen heeft meteen een eerste zwaar slachtoffer geëist. In Merelbeke is zaterdagochtend een 47-jarige fietser aangereden toen hij na een fietstochtje de straat wou oversteken op 800 meter van zijn deur. Geert D. werd opgeschept door een wagen en raakte levensgevaarlijk gewond. "Geert wordt in een kunstmatige coma gehouden. Het is bang afwachten hoe hij eruit zal komen", zegt zijn vrouw Nancy. "Hij had enkele bloedingen in het hoofd en een ruggenwervel en zijn bekken zijn ook gebroken. Het is een man die leeft voor zijn familie. Hij kan niet stilzitten, zijn fiets is een deel van hem." Volgens burgemeester Filip Thienpont (CD&V), gebeurde het ongeval op een erg gevaarlijk kruispunt. "We hebben al een dossier ingestuurd om dit aan te pakken." (DJG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN