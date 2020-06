Exclusief voor abonnees Meteen donutrel bij opening allereerste Dunkin' in België 18 juni 2020

00u00

Een jaar lang gratis donuts, daarvoor kom je al eens vroeg uit je bed, zo dachten enkele klanten die gisterochtend al vanaf 6 uur postvatten op de Antwerpse De Keyserlei - velen zonder mondmasker en ook met de anderhalve meter afstand werd nogal creatief omgesprongen. Daar opende het allereerste Belgische filiaal van Dunkin' (vroeger bekend als Dunkin' Donuts) - een wereldwijde keten gespecialiseerd in, jawel, donuts - en de eerste honderd klanten zouden een jaar gratis donuts krijgen. Maar het was een maat voor niets, want al op dinsdagochtend waren er mensen beginnen aanschuiven. De politie stuurde hen naar huis: "Ze wilde niet dat die mensen bleven overnachten, voor de veiligheid", zegt manager Roberto Fava. Ze kregen wel een nummertje mee als bewijs van hun plaats in de 'rij'. Dat leidde tot boze reacties bij de mensen die pas vanaf gisteren kwamen aanschuiven. "Wij zijn om 4 uur 's ochtends vertrokken in Hasselt", zei Kubra Tossun. "Ik vind dit bedrog."

