Exclusief voor abonnees Meteen Couckenbak op Twitter 15 januari 2020

00u00 0

Toen de aanpassingen die Marc Coucke doorvoerde gisteren bekendraakten, was het ook op sociale media meteen Couckenbak. Ronde Van Vlaanderen-baas Wouter Vandenhaute én Deceuninck-Quick Step-manager Patrick Lefevere bij Anderlecht? Wie weet is Kompany dan wel beter af met een koerstruitje en helm, vonden ze bij Studio Brussel. Prins Harry en Meghan Markle werden dan weer gesuggereerd als nieuwe werknemers. Of Anderlecht nu in 'The Wolfpack'-formatie gaat spelen, vroegen anderen zich af - en of Remco Evenepoel meekomt met Lefevere naar Anderlecht? "Zo hebben ze toch een nieuwe spits."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis