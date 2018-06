Meteen assist Tielemans: "Heel blij voor Michy" 25 juni 2018

Mogen invallen op een WK en aan een handvol minuten genoeg hebben om meteen met een assist te strooien. Knap, wat Youri Tielemans (21) deed. "Ik moet eerlijk toegeven dat ik meer tevreden was voor Michy (Batshuayi) dan voor mezelf - hij had al drie kansen gemist. (lachje)" Het had nog onvergetelijker kunnen zijn voor Tielemans, als Batshuayi nadien op zijn beurt een assist terug had gegeven in plaats van zelf te besluiten. "Michy verontschuldigde zich achteraf. Hij had me niet gezien, zei hij. 't Is hem vergeven." (NP)