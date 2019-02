Meteen assist na "pact met Inter" NAINGGOLAN 11 februari 2019

Vier kilogram kwijt, Radja Nainggolan zit opnieuw prima in zijn vel. "Ik was nooit honderd procent de eerste maanden van het seizoen", zei onze landgenoot aan Sky Italia. "Problemen die niets te maken hadden met voetbal. Maar nu heb ik een pact gesloten met Inter - de details blijven binnenskamers. Deze club betekent veel voor mij, ik wil iets terugdoen voor zij die in mij bleven geloven."

