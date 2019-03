Meteen 2 keer prijs voor Lefevere 04 maart 2019

Stybar (rechts) pakte het slim aan in de Omloop, Jungels was veruit de sterkste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Twee keer prijs voor Deceuninck- Quick.Step dus. Het was al 35 jaar geleden dat één ploeg in het openingsweekend de beide koersen won.

