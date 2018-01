Meteen 11 winkels dicht 26 januari 2018

De vakbonden reageren verslagen op het sociaal bloedbad bij Carrefour. "Zo veel jobs op de helling, dat zagen we niet aankomen", klinkt het. In de twee hypermarkten die moeten sluiten, in Genk en nabij Luik, werd spontaan het werk neergelegd. In totaal sloten 11 hypermarkten de deuren, vooral in Brussel en Wallonië. Wanneer die weer opengaan, is nog onduidelijk. "De werknemers reageerden nu uit buikgevoel, maar mogelijk blijven de filialen nog het hele weekend dicht", klinkt het bij het vakbond LBC. De christelijke bond CNE kondigde ook aan dat de stakingen "wellicht voortduren tot maandag". Zeker is dat het personeel bange weken te wachten staan. "De werknemers

