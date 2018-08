Metallica-whiskey rijpt met 'Master of Puppets' op de achtergrond 31 augustus 2018

00u00 0

Jay Z heeft dan wel z'n eigen cognac, Metallica brengt binnenkort een whiskey op de markt. Die heet 'Blackened', naar een song van de metalband op het album '... And Justice For All' uit 1988. Opvallend: de whiskey rijpt in vaten in een ruimte waar Metallicanummers zoals 'Master of Puppets' door de luidsprekers knallen. Blackened is vanaf de herfst te koop en is naar eigen zeggen "geen andere naam voor een reeds bestaande middelmatige whiskey, maar een drank waar jaren aan is gewerkt". James Hetfield (foto) en co namen onder andere whiskeykenner en -maker Dave Pickerell onder de arm. Sinds 1982 verkocht Metallica, één van de succesvolste (metal)bands uit de VS, al meer dan 100 miljoen exemplaren van hun albums. Maar intussen hebben ze ook andere markten ontdekt. Onlangs presenteerden de bandleden al een nieuwe horlogelijn, die op 5 november uitkomt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN