Exclusief voor abonnees Metallica brengt kinderboek uit 12 juli 2019

00u00 0

Binnenkort leren kinderen het alfabet... met een boek van hardrockgroep Metallica. Niet meteen iets wat je verwacht van een band met songtitels als 'Harvester of Sorrow' and 'My Friend of Misery'. In het kinderboek 'The ABCs of Metallica', dat in november verschijnt, zal de geschiedenis van de Amerikaanse metalband verteld worden aan de hand van het alfabet.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis