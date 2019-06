Exclusief voor abonnees Metalfans worden brave volwassenen 08 juni 2019

00u00 0

Dwepen met de duivel, hevig headbangen, krijsen boven het kabaal van gierende gitaren: tieners die in de jaren 80 fan waren van metalbands als Iron Maiden, Judas Priest en Mötley Crüe leken volgens de publieke opinie aardig op weg om onaangepaste volwassenen te worden. In de VS zorgde het Parents Music Resource Center, een clubje bezorgde vrouwen van politici, zelfs voor waarschuwingsstickers die op cd's van hoofdzakelijk metalbands gekleefd werden om ouders te waarschuwen voor 'expliciete inhoud'. Ruim 30 jaar later blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Ohio en Austin dat die metalfans, muzikanten en groupies in hun tienerjaren weliswaar risicovol leefden, maar ook gelukkiger waren dan de jongeren van vandaag. Bovendien zijn ze nu, als volwassenen, beter aangepast dan andere mannen en vrouwen van middelbare leeftijd. Verklaring: jongeren die tot een randcultuur behoren, kennen een sterkere ontwikkeling van de persoonlijkheid, luidt het.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis