Metaal aan je muur 00u00 0

Luxueuze materialen als marmer, fluweel en metallics zijn al even aan een opmars bezig. Het fijne aan metallics is dat ze zowel een chic als industrieel effect hebben. In de nieuwe collectie Metal X van Arte komt dat perfect tot uiting. De kleuren beperken zich niet tot de klassieke metallics goud, chroom en koper, maar de reeks bevat ook frisse tinten als roze, groen en blauw, zodat je een atypische metallic look in huis kunt halen.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN