Exclusief voor abonnees Met zo'n bezoek vergeet je even dat je ziek bent 27 december 2019

00u00 0

Een serenade op haar ziekbed: dat kreeg de 13-jarige Aylin gisteren van Niels Destadsbader en Koen Wauters. Ze kwamen zingen voor de patiëntjes van de kinderkankerafdeling in het UZ Gent. "Kerst vieren in het ziekenhuis was niet zo leuk", vertelt Aylin, die aan een zeldzame auto-immuunziekte lijdt. Vandaag start ze met een nieuwe zware chemokuur. Het bezoek kaderde in het project 'Petites Visites', dat kinderkunstencentrum Kopergietery zes jaar geleden lanceerde om kinderen tussen kerst en nieuw hun zorgen even te laten vergeten. Ook vandaag nog trekken bekende koppen naar het ziekenhuis. Destadsbader deed dat met zijn oorwurm 'Verover Mij', Wauters zong mee. En Aylin? Die smolt, natuurlijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis