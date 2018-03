Met zink presteren mannen beter op het werk én in bed 10 maart 2018

Ik ben een kundalini yoga-leraar. Het was Yogi Bhajan die de kundalini yoga in de jaren 60 naar het westen bracht. Een van zijn meest bekende boeken voor mannen is 'Man to Man. A Journal of Discovery for the Conscious Man'. Het gaat over wat het betekent om een man te zijn. Een van mijn yogaleraars zei me ooit dat elke vrouw het cadeau zou moeten doen aan haar partner omdat hij haar daarna zoveel beter zou begrijpen. Uit pure nieuwsgierigheid heb ik het meteen zelf gekocht. Er staan meditaties en yogaoefeningen in het boek, maar ook een heleboel info over succes, gezondheid, seks, viriliteit en vrouwen. Soms lees ik er enkele bladzijden in, wat altijd leidt tot geanimeerde discussies aan tafel met mijn zoon en partner. Zo raadt Yogi Bhajan mannen die gezond oud willen worden bijvoorbeeld af om seks te hebben of te masturberen voor hun 25ste . Anders zouden ze rond hun 45ste last kunnen krijgen van humeurschommelingen en tijdelijk impotent kunnen worden.

