Met zijn allen naar Antwerpen

Wat een eer voor de stad van burgemeester Bart de Wever: zijn geliefde 'koekenstad' wordt door Lonely Planet getipt als één van dé citytrips van 2018. Aan het begin van elk nieuw jaar publiceert de wereldbefaamde reisgids een hotlist met bestemmingen en welke stad zien we verdienstelijk op nummer 6 staan blinken? Juist, Antwerpen! "Een van de best bewaarde geheimen van het continent", klinkt het. En ook: "De onofficiële hoofdstad van Vlaanderen beschikt over kunst en design van wereldklasse en viert dit jaar het hoogtepunt van de barok. Geïnspireerd door de beroemdste inwoner van de stad, Rubens, zal Antwerpen Barok 2018 de Vlaamse Meesters zij aan zij tentoonstellen met modern talent. Er zijn parades, concerten, straatkunstwerken, multimediashows en workshops. Niet dat de Antwerpenaren een excuus nodig hebben om hun creativiteit de vrije teugel te geven; de stad stroomt over van de pop-up bars, vernieuwende restaurants en hoogstandjes in de architectuur." Bij Lonely Planet zijn ze al Zot van A, nu de rest van de wereld nog. (IV)

