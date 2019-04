Exclusief voor abonnees Met zeven op drugsfeestje, maar niemand merkt dat twintiger sterft aan overdosis: half jaar cel 13 april 2019

Zes mannen en een vrouw zijn veroordeeld tot een half jaar cel voor hun aandeel in de dood van een man van 28 uit Neerpelt. Op een zondag in maart nam het slachtoffer een teug van een flesje, maar hij wist niet dat dat gevuld was met pure GBL, een vloeibare drug die normaal gemengd wordt met water. Hij vreesde meteen voor een overdosis, maar de andere aanwezigen verloren hem uit het oog. De volgende ochtend werd zijn lichaam gevonden in de tuin. Achteraf vertelde een buitenstaander dat de aanwezigen geen ambulance belden omdat ze niet opgepakt wilden worden voor drugshandel. Ze worden dan ook veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor twee personen is de celstraf effectief. "Hebben jullie dan geen hart?", zei de vader van het slachtoffer. "Onze zoon is er niet meer en wij zijn kapot van verdriet." De ouders krijgen een schadevergoeding van zo'n 10.000 euro. (BVDH)

