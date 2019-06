Exclusief voor abonnees Met zes in VW Golf, met vier naar het ziekenhuis na crash tegen paal 03 juni 2019

Bij een verkeersongeval in Sint-Agatha-Berchem zijn gisterochtend zes jongeren gewond geraakt toen hun Volkswagen Golf van de baan raakte en een boom en een verlichtingspaal ramde. De zes zijn naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerden niet in levensgevaar. "De bestuurder verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het voertuig", zegt de politie van de zone West.