Exclusief voor abonnees Met z'n tweeën is plezanter dan alleen ONZE MAN IN QUARANTAINE | SVEN SPOORMAKERS 05 maart 2020

Ik heb bezoek gekregen, ondanks het isolement. En blij dat ik ermee was. Voor u mij onverantwoordelijkheid verwijt: het was mijn hond, die net als de kinderen week om week bij mij woont. Ze was, net als de kinderen dus, bij mijn ex gebleven tijdens mijn quarantaine op doktersbevel.

