Met wapen in ene hand en fles whiskey in de andere

VOORTVLUCHTIGE JOHN MCAFEE 14 augustus 2019

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van John McAfee (73), de voortvluchtige Amerikaanse miljonair bekend van de antivirussoftware. Vorige maand verbleef hij op zijn motorjacht voor de kust van Cuba, waar de paranoïde McAfee en Janice - een voormalige prostituee en één van zijn zeven vrouwen - op het dek poseren met vuurwapens. Op de beelden is ook te zien hoe hij een grote slok whiskey rechtstreeks uit de fles drinkt. McAfee vertrok uit Cuba toen de overheid dreigde met een arrestatie. De miljonair is op de vlucht voor de Amerikaanse fiscus, die acht jaar achterstallig belastinggeld van hem eist. Bovendien raakte hij verwikkeld in een moordonderzoek in Belize. Momenteel verschuilt hij zich in Litouwen. Daar toonde McAfee z'n Twittervolgers hoe hij in een kamer zit, behangen met aluminiumfolie. Zo kan niemand uit signalen opmaken waar hij precies zit. Naar eigen zeggen zit ook de CIA achter hem aan. (SRB)

