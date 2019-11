Exclusief voor abonnees Met wandelstok en elkaar als steun 26 november 2019

Allebei met een wandelstok: zo maakten koning Albert (85) en koningin Paola (82) samen een uitstapje in het Franse Rennes. Ze zijn almaar minder vaak te zien in het openbaar, maar afgelopen weekend kwamen ze in Rennes op bezoek bij Café Joyeux, dat mensen met het syndroom van Down en met autisme te werk stelt.

