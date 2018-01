Met vreugdesprong naar halve finale 24 januari 2018

Voor Elise Mertens (WTA-37) blijft het sprookje Down Under maar duren. Met weergaloos tennis klopte ze de nummer 2 van de wereld, Elina Svitolina. De vreugdesprong was méér dan terecht. In de halve finale van de Australian Open wacht morgen Caroline Wozniacki (WTA-2). Het is al van 2013 geleden dat nog eens een Belgische bij de laatste vier geraakte op een grandslamtoernooi. Op Wimbledon ging Kirsten Flipkens toen onderuit tegen Marion Bartoli. (KDZ)

