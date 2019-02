Met Vossen en Vlietinck naar Salzburg 20 februari 2019

Terug van (lang) weggeweest: Jelle Vossen. De spits zit na een zware knieblessure voor het eerst weer in de selectie van Club. Vossen scheurde halfweg oktober, thuis tegen Waasland-Beveren, de mediale band van zijn knie. Vier maanden later is hij weer de oude - het ontbreekt hem alleen nog aan wedstrijdritme.

