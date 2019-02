Met vijf voor twee play-offtickets 02 februari 2019

00u00 0

Vier wedstrijden voor het slot van de reguliere competitie - nog 12 punten te winnen -, ligt de strijd voor de plaatsen 1 en 2, die recht geven op een rustpauze bij de start van de play-offs, nog helemaal open. Het wordt stilaan D-day voor Lindemans Aalst: dit weekend bye, maar volgende woensdag thuis tegen Maaseik, vervolgens zondags de bekerfinale tegen Roeselare, daarna de Europese return tegen Galatasaray en de zondag daarop (17/2) de competitietopper in Roeselare. In twee weken erop of eronder.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Maaseik

sport

sportdiscipline

volleybal

Achel

Gent

D-day

Borgwom