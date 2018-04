Met vijf Amstels naast Raas? 14 april 2018

Met een vijfde zege - hij won al in 2010, 2011, 2014 en 2017 - in de Nederlands-Limburgse heuvels evenaart Philippe Gilbert het ongenaakbaar gewaande record van Jan Raas. En wordt de dominantie van Quick.Step Floors in het klassieke voorjaar níet doorgetrokken, dan hebben we nog andere Belgische ijzers in het vuur. De tandem Tim Wellens-Tiesj Benoot kan Lotto-Soudal, na het collectieve succes woensdag in de Brabantse Pijl (waar ze respectievelijk één en drie werden), een tweede overwinning in vijf dagen schenken. (JDK)