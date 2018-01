Met valentijn wordt kusttram kus-tram 00u00 0

Als dat maar goed afloopt, in #MeToo-tijden. In de krokusvakantie (10-18 februari) tuft er door De Panne, Koksijde en Nieuwpoort een kustram. Juist, geen kust-, maar een kus-tram: een authentiek rijtuig uit de vorige eeuw dat romantisch aangekleed werd. Tijdens een tocht van 45 minuten kunnen geliefden genieten van een glaasje bubbels - én van elkaar, natuurlijk. De drie kustgemeenten organiseren ook tal van andere valentijnsactiviteiten, waaronder een 'knuffelduik' en laatavondshoppen in een tot 'Chaussée d'Amour' omgebouwde Zeelaan in Koksijde. (GUS)