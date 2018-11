Met The New York Times op stadstour 10 november 2018

Wie Boedapest, Marrakech, New York, Tokio, Toronto, Philadelphia, Praag of Mexico gaat bezoeken, kan dat ook via de The New York Times. De nieuwe City Tours laten je het echte leven in een stad ontdekken. Contact met de locals staat voorop. De tours duren gemiddeld vier uur en zijn tot 48 uur van tevoren te boeken. De groepen bestaan uit maximaal twaalf personen. Vanaf USD 75 (65 euro). (JL)