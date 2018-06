Met straatlengte voorsprong Grootste Duivels-supporters wonen in Sint-Gillis-Waas 02 juni 2018

Het is nog twee weken wachten voor onze voetbalhelden hun WK in Rusland op gang trappen tegen Panama, maar in het Vlaamse straatbeeld is de Duivelsgekte al losgebarsten. De buren van de Raymond Smetstraat in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas spannen voorlopig de kroon, met 300 meter aan tricolore vlagjes. Het was Filip De Witte die twee weken geleden het vuur aan de lont stak door als eerste een vlag buiten te hangen. Het werkte aanstekelijk, want zijn buren volgden één voor één. "Ook voor het EK twee jaar geleden hadden we hier alle huizen versierd. Nu hebben we nog een extra inspanning geleverd", lacht Filip. "Onze vlaggenlinten moesten we uitgerekend over de grens in Nederland bestellen, want in eigen land was alles al uitverkocht. Nu maar hopen dat onze Duivels ver doorstoten op het WK. Dan wordt het nog een héél lang buurtfeest hier."

