Met Ryanair naar Jordanië 17 februari 2018

Vanaf nu kun je bij Ryanair tickets boeken om deze herfst vanuit Zaventem direct naar Amman in Jordanië te vliegen. De nieuwe vliegroute gaat van start eind oktober. Vanuit Brussel zijn er twee vluchten per week naar de Jordaanse hoofdstad. Jordanië is vooral bekend om de Wadi Rum en de historische stad Petra (foto), gedeeltelijk uitgehouwen in de rotsen. Daarnaast vormt ook de Dode Zee, waar je blijft drijven door het hoge zoutgehalte, een echte attractie. Het land werd vroeger vooral aangevlogen door de touroperators, maar voortaan is het dus ook bereikbaar via een lagekostenmaatschappij. (JL)

