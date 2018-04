Met rouwband voor broer Teo 28 april 2018

Naar verluidt was de verslagenheid in de vestiaire enorm. Toen de Anderlecht-spelers vernamen dat Lukasz Teodorczyk zijn broer verloren had, bespraken ze onderling meteen dat ze er alles aan zouden doen om voor hem te winnen tegen Charleroi. Dat zal Anderlecht doen met zwarte rouwbanden om de arm, als teken van steun voor hun spits. Die vertoeft nu in Polen om de begrafenis te regelen. "We zullen zien hoe hij terugkeert", sprak Vanhaezebrouck, die ook nog meldde dat Kums, Markovic en Onyekuru onzeker zijn. (PJC)