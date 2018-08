Met 'Recoil' maakt u er een schietkraam van Game 18 augustus 2018

00u00 0

We hebben ons eventjes goed geamuseerd met Recoil, een lasertag-game van speelgoedfabrikant Goliath, waarbij spelers hun smartphone monteren in een houder op de twee in de startersset geleverde pistolen, en vervolgens op het scherm van hun telefoon informatie als hun scores te zien krijgen. De actie voltrekt zich verder in het echt, niet op een scherm. Technologisch is het vrij geavanceerd, met een basisstation dat een eigen wifi-netwerk uitstoot waar de spelers zich ook bevinden: er is dus geen internetaansluiting nodig om met elkaar te communiceren. De pistolen beschikken verder over servo's die een terugslag simuleren - niet voor niets is 'recoil' Engels voor 'terugslag'. Om te herladen moet er stoer op de knop onderaan de kolf worden getikt. Prima binnen- en buitenvertier voor oudere kinderen - ze moeten natuurlijk wel de leeftijd hebben bereikt waarop ze een eigen smartphone hebben - of al wie kinds van geest is gebleven. Wel beschikt de opstelling niet over oplaadbare batterijen: er zijn liefst twaalf AA'tjes nodig om het te doen werken. (RM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN