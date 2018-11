Met razende vaart door Middelkerke "om op tijd te zijn bij patiënten" 14 november 2018

Een 42-jarige kinesiste uit Torhout is begin dit jaar in de bebouwde kom van Middelkerke geflitst met een snelheid van liefst 104 km/uur. De vrouw had op 17 januari een vrije namiddag en was boodschappen gaan doen. "Mijn cliënte had 's avonds afspraken met patiënten in haar praktijk en moest op tijd zijn", pleitte haar advocaat gistermorgen in de politierechtbank. Ook de kinesiste zelf nam het woord. "Ik heb m'n wagen nodig om huisbezoeken te doen. Er waren geen auto's op de baan en ik heb niemand in gevaar gebracht. Dit zal nooit meer gebeuren", smeekte ze. Omdat de vrouw nog een blanco strafblad had, beperkte de rechter haar rijverbod tot 15 dagen. Ze kreeg ook een boete van 864 euro, waarvan ze de helft effectief moet betalen. (SDVO)

