Met plezier naar school 22 maart 2019

00u00 0

Opnieuw blijkt dat de meeste jongeren in Vlaanderen graag tot zeer graag naar school gaan. Ze voelen zich sociaal aanvaard en hebben goede relaties met hun leraars, een positief zelfbeeld en een redelijke interesse in de leerstof. De overgang naar het secundair is geen groot breekpunt: enkel de relatie met de leerkrachten wordt minder goed. Toch is er ook een deel van de jongeren, vooral zij die opgroeien in lageropgeleide gezinnen of een migratieachtergrond hebben, die de school niet per se als een fijne en rechtvaardige plek beschouwt. Zij hebben vaak een lager zelfbeeld en hebben het gevoel minder aanvaard te worden door klasgenoten.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen