Met pensioen zijn is plezant 21 februari 2018

En of ze genieten van het leven, koningin Paola (80) en koning Albert (83). Gisteren vertoonden ze zich samen in Brussel voor de mis ter nagedachtenis van overledenen uit de familie. Ze namen daarbij de tijd om de aanwezige fans te begroeten. Die royaltyliefhebbers werden overigens beloond voor het wachten, want het was lang geleden dat er nog eens zoveel leden van de koninklijke familie opdaagden voor de traditionele eucharistieviering. De volledige clan was er, zelfs tot de prinsessen Léa (de weduwe van prins Alexander) en Esmeralda (de dochter van koning Leopold III) en de nichtjes van koningin Fabiola toe. Al was er toch eentje die de grote familiereünie niet zag zitten: prins Laurent. (PhG)

HLN