Met ouders op reis vertrokken, als wezen terug naar huis: Vlaams koppel sterft in Portugal, dokters durven het niet aan zonen te vertellen Matias (16) en Wouter (18) verliezen vader en moeder bij ongeval in Portugal BJORN MAECKELBERGH EN DIETER DUJARDIN

06 augustus 2018

05u00 0 De Krant Twee West-Vlaamse tienerjongens keren als wezen terug van vakantie in Portugal. De vader en moeder van Matias (16) en Wouter (18) Huyghe uit Roeselare kwamen daar vrijdag om het leven toen ze botsten met een truck. Twee tantes vertrokken gisteren naar Lissabon om de broers op te pikken - maar ze moesten hen eerst nog het slechte nieuws vertellen. "Die arme, arme jongens", zegt hun oma.

"Ook voor ons is er nog heel veel onduidelijkheid", zegt Godelieve Huyghe (87) uit Pittem met een diepe zucht. "Portugal is een ver land, hé. Toch als er zoiets gebeurt." Zaterdag rond 11 uur stonden, totaal onverwacht, haar twee dochters voor de deur. "Ik wist direct dat er iets was, want één van hen moest die ochtend normaal gezien zelf om 6 uur op reis vertrokken zijn naar Oostenrijk. Toen ik vroeg wat er scheelde, zeiden mijn dochters dat er iets gebeurd was. Ze zeiden niet meteen wát. Beetje bij beetje kwam het eruit." Eerst kwam ze te weten dat haar kleinzonen in het ziekenhuis lagen. En uiteindelijk vernam ze dat haar zoon Jan Huyghe (48) en zijn echtgenote Vicky Dewulf (43) omgekomen waren. "Dood", herhaalt de vrouw, alsof ze het zelf nog altijd niet kan geloven.

Godelieve en haar 93-jarige man Gilbert hadden de tiendaagse reis van hun zoon - metaalarbeider in Ardooie - en zijn gezin thuis vanuit de zetel gevolgd. Op 25 juli was het viertal naar Portugal gevlogen, waar ze een auto huurden. "Jan en Vicky stuurden regelmatig vakantiefoto's. Omdat wij die dinges niet hebben (ze doelt op Facebook en andere sociale netwerken, red.), toonden de kinderen ons telkens die beelden. Het waren schone foto's. Ze amuseerden zich. Ze hadden het daar duidelijk goed."

Profielfoto veranderd

