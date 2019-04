Exclusief voor abonnees Met opzet invalide gemaakt om ze als 'designerkat' te verkopen voor 1.600 euro 05 april 2019

Ze waggelt rond als Charlie Chaplin, heeft te korte pootjes en een huid die snel verbrandt in de zon. Maak kennis met de bambino sphynx. De 'designerkat' wint in Nederland aan populariteit, maar wordt ook in ons land verkocht voor hoge bedragen - minstens 1.645 euro. De soort bestaat al een tiental jaar en is het resultaat van een kruising tussen de sphynx, de alombekende naaktkat, en de munchkin, een kat met dwerggroei. Het ras is zo doorgefokt dat het beest eronder lijdt, beweren verschillende dierenwelzijnsorganisaties in Nederland. Zij binden de kat nu de bel aan en eisen een fokverbod. De kat heeft extreem korte poten en geen tast- of snorharen, is vatbaar voor rug- en longproblemen en heeft nergens haar. De huid raakt daardoor snel beschadigd. Een kwart van de kittens sterft nog voor de geboorte in de baarmoeder. "De bambino sphynx lijdt door zijn extreme uiterlijk. Hij is opzettelijk invalide gemaakt." Net zoals de 'scottish fold', de Schotse vouwoorkat, is het ras speciaal gekweekt omwille van zijn aaibaarheidsfactor. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) werkt intussen aan een wettelijk kader om "dit soort uitwassen" aan te pakken. "Een dier is geen kneedbaar product dat je eindeloos naar je hand kan zetten. Ik heb de wetgeving aangepast zodat we kunnen optreden tegen kwekers die met hun gefok de gezondheid en het welzijn van hun dieren in het gedrang brengen." Tot nu toe was er nog geen wettelijk instrument dat dit verbood. (FT)

