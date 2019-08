Exclusief voor abonnees Met opgeheven hoofd en aardige bonus 30 augustus 2019

"Voor mij is ze de beste speelster van 2019 en een outsider voor de titel hier op de US Open", zei Kirsten Flipkens (WTA 109) over het negentienjarige fenomeen Bianca Andreescu (WTA 15). Met een 3-6, 5-7-nederlaag deed de 33-jarige veterane het daarom helemaal niet slecht, gisteren in de tweede ronde. Vooral omdat Andreescu als Noord-Amerikaanse op de veel te kleine baan 5 ook nog eens luidruchtig werd aangemoedigd door een contingent landgenoten. Maar met een stevig opslagpercentage en heel wat netaanvallen, haar beproefd recept, zorgde Flipkens ervoor dat het nummer 15 van de wereld toch af en toe in verlegenheid werd gebracht. Maar Andreescu heeft op korte tijd zo veel ervaring opgedaan en beschikt bovendien over zo'n groot gamma aan slagen dat ze niet ging beven van het atypische tennis van 'Flipper'. Met een mooie passing besliste ze het lot van de lucky loser, die voor haar tweede ronde toch nog een leuke 100.000 dollar (90.450 euro) mocht bijschrijven op haar rekening. (FDW)

