Exclusief voor abonnees Met ontvangst Tshisekedi pikken België en Congo de draad weer op 17 september 2019

De nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi (56) is - onder meer met een hartelijke ontvangst door Herman De Croo - gisteren begonnen aan een officieel bezoek aan ons land. En dat is meer dan symbolisch: onder de vorige president Joseph Kabila waren de diplomatieke relaties tot een dieptepunt gezakt. Na kritiek vanuit België op het beleid van Kabila, werden diplomatieke posten gesloten, mocht Brussels Airlines minder op Kinshasa vliegen en werd de militaire samenwerking stopgezet. De voorbije maanden, na de eerste verkiezingen die zonder bloedvergieten zijn verlopen en Tshisekedi president werd, zijn de Belgisch-Congolese relaties voorzichtig terug op het spoor gezet. Brussels Airlines mag opnieuw dagelijks vliegen op de voor haar belangrijke bestemming Kinshasa en er zijn al afspraken gemaakt om de diplomatieke banden te herstellen. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders sprak in april in Washington al met Tshisekedi en in mei volgde een Belgische diplomatiek-militaire missie naar Kinshasa. Het consulaat in Antwerpen, dat Tshisekedi woensdag bezoekt, gaat wellicht terug open, net als het consulaat-generaal in Lubumbashi. Er komt een overgangsprogramma rond ontwikkelingssamenwerking tot een nieuwe Belgische regering een volwaardig nieuw programma kan uitwerken en

