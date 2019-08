Exclusief voor abonnees Met of zonder sterren? 30 augustus 2019

Real Madrid is fantastisch, maar ook PSG is mooi. Al valt af te wachten of superster Neymar er straks nog bijloopt en of Mbappé en Cavani, die vorig weekend uitvielen tegen Toulouse, de eerste ontmoeting met Club zullen halen. Met of zonder de grote drie, PSG blijft een affiche om van te smullen. Het Parc des Princes spreekt tot de verbeelding en ook het terugzien met Thomas Meunier is plezant. "Hebben jullie een restaurant nodig?", grapte de Ardennees gisteren al. (TTV)

