Exclusief voor abonnees Met of zonder Antwerp: deal met Eleven Sports gaat door 19 februari 2020

00u00 0

De Pro League en Antwerp hebben nog steeds geen akkoord over de verdeelsleutel van het voetbalcontract. Maar aangezien het bod van Eleven Sports vandaag zou verlopen, zat de Pro League gisteren samen met vertegenwoordigers van het Britse mediabedrijf. Een productief onderhoud. "De vergadering verliep in een zeer constructieve sfeer", klinkt het bij Eleven. Er lopen nu onderhandelingen over twee scenario's. Eén waarin Eleven de rechten heeft op de matchen van alle 24 clubs, en één zonder Antwerp. "We hopen dat ook Antwerp zich in de komende dagen zal scharen achter de beslissing van de andere 23 clubs." Omdat er verder onderhandeld wordt, vervalt de oorspronkelijke deadline. Antwerp kan nog steeds op een later tijdstip akkoord gaan met de verdeelsleutel en zich aansluiten bij het collectieve voetbalcontract. Anders zal het zijn eigen rechten individueel verkopen. (NVK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis